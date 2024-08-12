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UEFA Şampiyonlar Ligi Elemelerinde Play-Off İclası İçin Heyecan Doruğa Ulaşıyor

Yarın yapılacak Rövanş maçlarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off bileti alacak takımlar belirlenecek.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:12
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemelerinde Play-Off İclası İçin Heyecan Doruğa Ulaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri Son Aşamasında

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu yarın gerçekleştirilecek rövanş karşılaşmalarıyla tamamlanıyor. Bu maçlar sonucunda play-off turuna yükselmeye hak kazanacak 10 takım belirlenecek.

Fenerbahçe, Lille'i Ağırlıyor

Türk takımlarından Fenerbahçe, 3. eleme turunun ilk maçında 2-1 mağlup olduğu Lille takımını yarın saat 20:00'de evinde ağırlayacak.

Rövanş Maçları Programı

Yarının programında yer alan maçlar (TSİ) şu şekilde sıralanmıştır:

  • 20:00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-2)
  • 20:00 Bodo/Glimt (Norveç) - Jagiellonia (Polonya) (1-0)
  • 20:00 Fenerbahçe - Lille (Fransa) (1-2)
  • 20:00 Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya) (1-2)
  • 20:30 PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç) (2-2)
  • 21:00 Ludogorets (Bulgaristan) - Karabağ (Azerbaycan) (2-1)
  • 21:00 Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka) (0-2)
  • 21:30 FCSB (Romanya) - Sparta Prag (Çekya) (1-1)
  • 21:30 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Slavia Prag (Çekya) (1-3)
  • 21:45 Rangers (İskoçya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-1)

Rövanş karşılaşmalarının ardından hangi takımların bir üst tura geçeceği heyecanla bekleniyor.

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