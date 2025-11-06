UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Ajax'ı 3-0 Yendi — Osimhen Hat-trick

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Johan Cruyff Arena'da Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Osimhen 59', 65' (pen.) ve 78'de gol attı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 01:23
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 01:41
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Ajax'ı 3-0 Yendi — Osimhen Hat-trick

Galatasaray, Ajax Deplasmanında Etkileyici 3-0 Galibiyet Aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Maçın yıldızı Osimhen üç golle öne çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Sallai’nin şutunda kaleci Pasveer topu güçlükle çeldi.

59. dakikada sağ kanattan Sane’nin ortasında kale önünde Osimhen kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

64. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Bastien, Ajaxlı oyuncunun topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltı atışını kullanan Osimhen’in şutunda top filelerle buluştu. 0-2

76. dakikada ceza sahası içinde Barış Alper’in şutunda top defansın eline çarpınca hakem penaltı kararı verdi.

78. dakikada beyaz noktanın başına geçen Osimhen, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-3

Stat ve Hakemler

Stat: Johan Cruyff Arena

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Kadro ve Teknik Direktörler

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal (Garald Alders dk. 46), Regeer (Kian Fitz-Jim dk. 71), Klaassen, Mokio (James McConnell dk. 80), Gloukh, Godts (Rayane Bounida dk. 71), Weghorst

Yedekler: Vitezslav Jaros, Jesse Heerkens, Lucas Oliveira Rosa, Ko Itakura, Raul Moro Prescoli, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu

Teknik Direktör: John Heitinga

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Eren Elmalı dk. 86), Torreira (Berkan Kutlu dk. 89), Lemina (Kaan Ayhan dk. 86), Sara (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Sallai, Sane, Osimhen (Icardi dk. 81)

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller ve Kartlar

Goller: Osimhen (dk. 59, 65 pen. ve 78) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mokio, Gaaei, Davy Klaassen, James McConnell (Ajax)

