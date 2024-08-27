Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray - Young Boys Maç Özeti

Galatasaray ve Young Boys arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilk yarı 0-0 sona erdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 22:59
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray - Young Boys Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İlk Yarının Özeti

Galatasaray, Young Boys ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçının ilk yarısında gol atmayı başaramadı. İlk yarı, her iki takımın da etkisiz oyun sergilemesi sonucunda 0-0 tamamlandı.

Önemli Anlar

  • 8. Dakika: Ugrinic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Fernando Muslera iki hamlede kontrol etti.
  • 11. Dakika: Blum'un kullandığı korner sonrasında Camara'nın kafa vuruşunu Muslera başarılı bir şekilde kurtardı.
  • 18. Dakika: Lauper'in pası sonrası Colley, ceza yayına kadar geldi fakat Muslera’nın müdahalesi ile top dışarı gitti.
  • 31. Dakika: Young Boys'un oluşan gol pozisyonu ofsayt nedeniyle geçerli olmadı. Ganvoula'nın kafa vuruşu direkte kaldı.
  • 35. Dakika: Icardi’nin ortasıyla Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşu, kaleci Keller tarafından iki hamlede kontrol edildi.

Maçın ilk yarısı, 0-0 beraberlik ile sona erdi. İkinci yarıda takımların nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar