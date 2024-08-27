UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray - Young Boys Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İlk Yarının Özeti

Galatasaray, Young Boys ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçının ilk yarısında gol atmayı başaramadı. İlk yarı, her iki takımın da etkisiz oyun sergilemesi sonucunda 0-0 tamamlandı.

Önemli Anlar

8. Dakika: Ugrinic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Fernando Muslera iki hamlede kontrol etti.

Ugrinic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci iki hamlede kontrol etti. 11. Dakika: Blum'un kullandığı korner sonrasında Camara'nın kafa vuruşunu Muslera başarılı bir şekilde kurtardı.

Blum'un kullandığı korner sonrasında Camara'nın kafa vuruşunu Muslera başarılı bir şekilde kurtardı. 18. Dakika: Lauper'in pası sonrası Colley, ceza yayına kadar geldi fakat Muslera’nın müdahalesi ile top dışarı gitti.

Lauper'in pası sonrası Colley, ceza yayına kadar geldi fakat Muslera’nın müdahalesi ile top dışarı gitti. 31. Dakika: Young Boys'un oluşan gol pozisyonu ofsayt nedeniyle geçerli olmadı. Ganvoula'nın kafa vuruşu direkte kaldı.

Young Boys'un oluşan gol pozisyonu ofsayt nedeniyle geçerli olmadı. Ganvoula'nın kafa vuruşu direkte kaldı. 35. Dakika: Icardi’nin ortasıyla Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşu, kaleci Keller tarafından iki hamlede kontrol edildi.

Maçın ilk yarısı, 0-0 beraberlik ile sona erdi. İkinci yarıda takımların nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.