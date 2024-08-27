UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray - Young Boys Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İlk Yarının Özeti
Galatasaray, Young Boys ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçının ilk yarısında gol atmayı başaramadı. İlk yarı, her iki takımın da etkisiz oyun sergilemesi sonucunda 0-0 tamamlandı.
Önemli Anlar
- 8. Dakika: Ugrinic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Fernando Muslera iki hamlede kontrol etti.
- 11. Dakika: Blum'un kullandığı korner sonrasında Camara'nın kafa vuruşunu Muslera başarılı bir şekilde kurtardı.
- 18. Dakika: Lauper'in pası sonrası Colley, ceza yayına kadar geldi fakat Muslera’nın müdahalesi ile top dışarı gitti.
- 31. Dakika: Young Boys'un oluşan gol pozisyonu ofsayt nedeniyle geçerli olmadı. Ganvoula'nın kafa vuruşu direkte kaldı.
- 35. Dakika: Icardi’nin ortasıyla Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşu, kaleci Keller tarafından iki hamlede kontrol edildi.
Maçın ilk yarısı, 0-0 beraberlik ile sona erdi. İkinci yarıda takımların nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.