UEFA Şampiyonlar Ligi İlk Haftası Sona Erdi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Başlıyor

Bu sezon 36 takımın mücadelesine sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi, ilk haftasını geride bıraktı.

İlk Haftadaki Maçlar

Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında, ilk hafta oynanan dört karşılaşma ile lige başlangıç yapıldı. Oynanan maçların sonuçları ise şöyle:

Atalanta (İtalya) - Arsenal (İngiltere) : 0-0

- : 0-0 Atletico Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya) : 2-1

- : 2-1 Monaco (Fransa) - Barcelona (İspanya) : 2-1

- : 2-1 Brest (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Bu haftaki karşılaşmalar, takımların grup aşamasındaki performansları açısından büyük önem taşımaktaydı. İlerleyen haftalarda da heyecan verici karşılaşmaların izlenmesi bekleniyor.