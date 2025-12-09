UEFA Şampiyonlar Ligi: Monaco 0-0 Galatasaray — İlk Yarı
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakika: Sol kanattan gelişen atakta Barış Alper, pasını ceza sahasına koşu yapan Jakobs’a aktardı. Jakobs’un kale önüne ortasında İlkay, altıpas önünde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
19. dakika: Ceza sahası içinde iki savunma oyuncusu arasında topu kazanan Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı gitti.
21. dakika: Akliouche’un ceza yayı sağından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
24. dakika: Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Minamino’nun sol çaprazdan kale önüne ortasında Zakaria’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
30. dakika: Sağ kanattan topu taşıyan Akliouche, ceza sahası içine girmeden yaptığı plase vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
36. dakika: Victor Osimhen sağ kanattan topla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top kornere gitti.
Stat ve Hakemler
Stat: II. Louis
Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries
Kadrolar
Monaco: Hradecky, Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu, Caio Henrique, Denis Zakaria, Lamine Camara, Akliouche, Minamino, Aleksandr Golovin, Balogun
Yedekler: Philipp Köhn, Yann Lienard, Jordan Teze, Paul Pogba, Mika Biereth, Idumbo Muzambo, Ilenikhena, Lucas Michal, Ouattara, Mamadou Coulibaly
Teknik Direktör: Sebastien Pocognoli
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Berkan Kutlu, Furkan Koçak, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Çağrı Hakan Balta
Teknik Direktör: Okan Buruk
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTASINDA GALATASARAY, DEPLASMANDA FRANSIZ EKİBİ MONACO İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.