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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu Rövanş Maçları Tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları sonuçlandı. Fenerbahçe galip geldi!

Yayın Tarihi: 30.07.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 23:41
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu Rövanş Maçları Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Rövanş Maçları

Bugün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu kapsamında 7 önemli rövanş maçı gerçekleştirildi. İşte günün sonuçları:

Oynanan Maçlar ve Sonuçları

  • Fenerbahçe - Lugano: 2-1
  • Slovan Bratislava - Celje: 5-0
  • Klaksvik - Malmö: 3-2
  • Karabağ - Lincoln Red Imps: 5-0
  • Petrocub - APOEL: 1-1
  • Sparta Prag - Shamrock Rovers: 4-2
  • The New Saints - Ferencvaros: 1-2

Maçlarda alınan bu sonuçlar, takımların bir üst tura geçme mücadelesini daha da heyecanlı hale getiriyor.

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