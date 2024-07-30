UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu Rövanş Maçları Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Rövanş Maçları
Bugün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu kapsamında 7 önemli rövanş maçı gerçekleştirildi. İşte günün sonuçları:
Oynanan Maçlar ve Sonuçları
- Fenerbahçe - Lugano: 2-1
- Slovan Bratislava - Celje: 5-0
- Klaksvik - Malmö: 3-2
- Karabağ - Lincoln Red Imps: 5-0
- Petrocub - APOEL: 1-1
- Sparta Prag - Shamrock Rovers: 4-2
- The New Saints - Ferencvaros: 1-2
Maçlarda alınan bu sonuçlar, takımların bir üst tura geçme mücadelesini daha da heyecanlı hale getiriyor.