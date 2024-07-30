UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu Rövanş Maçları Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Rövanş Maçları

Bugün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu kapsamında 7 önemli rövanş maçı gerçekleştirildi. İşte günün sonuçları:

Oynanan Maçlar ve Sonuçları

Fenerbahçe - Lugano: 2-1

- Lugano: 2-1 Slovan Bratislava - Celje: 5-0

- Celje: 5-0 Klaksvik - Malmö: 3-2

- Malmö: 3-2 Karabağ - Lincoln Red Imps: 5-0

- Lincoln Red Imps: 5-0 Petrocub - APOEL: 1-1

- APOEL: 1-1 Sparta Prag - Shamrock Rovers: 4-2

- Shamrock Rovers: 4-2 The New Saints - Ferencvaros: 1-2

Maçlarda alınan bu sonuçlar, takımların bir üst tura geçme mücadelesini daha da heyecanlı hale getiriyor.