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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Haftanın Heyecanı Başlıyor

Devler Ligi'nde 3. hafta maçları yarın başlıyor. 36 takımlı formatta heyecan dolu karşılaşmalar bekleniyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:09
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Haftanın Heyecanı Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın maçları yarın başlıyor. 36 takımlı lig formatı çerçevesinde oynanacak olan bu hafta, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

3. Hafta Maç Programı

İlk gün olan 22 Ekim'deki program şu şekilde:

  • 19.45 Milan (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
  • 19.45 Monaco (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)
  • 22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - PSV (Hollanda)
  • 22.00 Juventus (İtalya) - Stuttgart (Almanya)
  • 22.00 Arsenal (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
  • 22.00 Aston Villa (İngiltere) - Bologna (İtalya)
  • 22.00 Girona (İspanya) - Slovan Bratislava (Slovakya)
  • 22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Sporting (Portekiz)
  • 22.00 Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Haftanın ikinci günü, 23 Ekim'de ise aşağıdaki karşılaşmalar oynanacak:

  • 19.45 Atalanta (İtalya) - Celtic (İskoçya)
  • 19.45 Brest (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya)
  • 22.00 Manchester City (İngiltere) - Sparta Prag (Çekya)
  • 22.00 Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
  • 22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
  • 22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lille (Fransa)
  • 22.00 Benfica (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda)
  • 22.00 Salzburg (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
  • 22.00 Young Boys (İsviçre) - Inter (İtalya)

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmalara kilitlenecek ve takımlarının mücadelelerine tanıklık edecekler.

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