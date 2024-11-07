UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Haftanın Maç Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, toplamda 9 maçla sona erdi. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda bu sezon 36 takımlı lig formatı uygulanmaktadır.

Günün Maç Sonuçları

Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere): 1-0

(Belçika) - (İngiltere): 1-0 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre): 2-1

(Ukrayna) - (İsviçre): 2-1 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz): 1-0

(Almanya) - (Portekiz): 1-0 Paris Saint Germain (Fransa) - Atletico Madrid (İspanya): 1-2

(Fransa) - (İspanya): 1-2 Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 1-0

(İtalya) - (İngiltere): 1-0 Feyenoord (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 1-3

(Hollanda) - (Avusturya): 1-3 Kızılyıldız (Sırbistan) - Barcelona (İspanya): 2-5

(Sırbistan) - (İspanya): 2-5 Sparta Prag (Çekya) - Brest (Fransa): 1-2

(Çekya) - (Fransa): 1-2 Stuttgart (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-2

Bu sonuçlarla birlikte takımların gruplardaki durumu daha da şekillendi. Devler Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar önümüzdeki haftalarda da devam edecek.