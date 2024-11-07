DOLAR
34,19 -0,04%
EURO
36,77 -0,36%
ALTIN
2.923,81 0%
BITCOIN
2.598.005,9 0,38%

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Haftanın Maç Sonuçları

Devler Ligi'nin 4. haftasında 9 maç oynandı, sonuçlar dikkat çekti. Hangi takımlar galip geldi?

Yayın Tarihi: 07.11.2024 01:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 01:11
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Haftanın Maç Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, toplamda 9 maçla sona erdi. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda bu sezon 36 takımlı lig formatı uygulanmaktadır.

Günün Maç Sonuçları

  • Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere): 1-0
  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre): 2-1
  • Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz): 1-0
  • Paris Saint Germain (Fransa) - Atletico Madrid (İspanya): 1-2
  • Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 1-0
  • Feyenoord (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 1-3
  • Kızılyıldız (Sırbistan) - Barcelona (İspanya): 2-5
  • Sparta Prag (Çekya) - Brest (Fransa): 1-2
  • Stuttgart (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-2

Bu sonuçlarla birlikte takımların gruplardaki durumu daha da şekillendi. Devler Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Malmö'yü Geçerek Avrupa Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı
2
Fenerbahçe'den İbrahim Hatipoğlu Açıklaması
3
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi'nde İlk Galibiyetini Aldı
4
Beşiktaş 18 yaşındaki Arda Berk Özüarap ile sözleşme imzaladı
5
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Haftanın Maç Sonuçları
6
Galatasaray Yöneticisinden Acun Ilıcalı'ya Yanıt
7
Bursaspor, Anorthosis Famagusta'yı Mağlup Etti

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?