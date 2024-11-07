UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Haftanın Maç Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, toplamda 9 maçla sona erdi. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda bu sezon 36 takımlı lig formatı uygulanmaktadır.
Günün Maç Sonuçları
- Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere): 1-0
- Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre): 2-1
- Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz): 1-0
- Paris Saint Germain (Fransa) - Atletico Madrid (İspanya): 1-2
- Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 1-0
- Feyenoord (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 1-3
- Kızılyıldız (Sırbistan) - Barcelona (İspanya): 2-5
- Sparta Prag (Çekya) - Brest (Fransa): 1-2
- Stuttgart (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-2
Bu sonuçlarla birlikte takımların gruplardaki durumu daha da şekillendi. Devler Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar önümüzdeki haftalarda da devam edecek.