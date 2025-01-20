UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. Hafta Maçları Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. Hafta Heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, yarın gerçekleştirilecek 9 maçla kapılarını aralayacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatında ilerleyen Avrupa futbolunun en prestijli kulüpler arası organizasyonunda, 7. hafta karşılaşmaları yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek.
Maç Programı
Yarın:
- 20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya)
- 20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)
- 23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya)
- 23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya)
- 23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)
- 23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)
- 23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa)
- 23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
- 23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda)
22 Ocak Çarşamba:
- 20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)
- 20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)
- 23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
- 23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)
- 23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)
- 23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
- 23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)
- 23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)
- 23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)
Futbolseverler, Devler Ligi heyecanını kaçırmamak için bu heyecan dolu karşılaşmalara odaklanacak!