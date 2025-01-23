UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. Haftanın En İddialı Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. Hafta Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, 9 maçın ardından sona erdi. Milli futbolcu Arda Güler'in 64. dakikada oyuna girdiği maçta Real Madrid, Salzburg'u 5-1 mağlup ederek günün en farklı skorunu elde etti.

Öte yandan, Paris Saint-Germain, Manchester City'yi konuk ettiği mücadelede, 53. dakikada 2-0 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüş gerçekleştirerek sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Günün Maç Sonuçları

“Devler Ligi”nde bugün gerçekleşen mücadelelerin sonuçları şu şekildedir:

Leipzig (Almanya) - Sporting (Portekiz): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Brest (Fransa): 2-0

Real Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 5-1

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 4-2

Sparta Prag (Çekya) - Inter (İtalya): 0-1

Arsenal (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0

Celtic (İskoçya) - Young Boys (İsviçre): 1-0

Feyenoord (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 3-0

Milan (İtalya) - Girona (İspanya): 1-0

Liverpool ve Barcelona'nın Başarısı

Liverpool ve Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, Liverpool 7'de 7 yaparak hafta sonunda liderliği elinde bulundururken, 18 puanla Barcelona onu takip ediyor.

Her iki ekip, grup aşamasının ilk 8'inde yer alarak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar oldu.