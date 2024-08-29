UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gruplara Yükselen Ekipler Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turları Sonuçlandı

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, bugün yapılan maçlarla birlikte grup aşamasına yükselen ekipler netleşti.

Dinamizm Dolu Maçlar

Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Karabağ takımını, sahasında 3-0'lık net bir skorla geçtikten sonra, deplasmanda da 2-0'lık galibiyetle gruplara geçiş hakkı elde etti.

Fransız Ekibin Başarısı

Lille, Fenerbahçe'yi eleyerek yolu açtıktan sonra, ilk maçta evinde 2-0 mağlup olduğu Slavia Prag ile deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen, toplamda 3-2'lik üstünlükle gruplara adını yazdırdı.

Kızılyıldız ve Slovan Bratislava'nın Zaferi

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşan Kızılyıldız, ilk maçta kaybetmesine rağmen, rövanşta rakibini 2-0 yenerek gruplara çıkmayı başardı. Ayrıca, Slovan Bratislava, Danimarka'nın Midtjylland ile berabere kaldıktan sonra, sahasında 3-2'lik galibiyetle gruplara katılma hakkı kazandı.

Sonuç

Toplamda dört takım gruplarda mücadele etmeye hak kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu takımlar, Avrupa'nın en iyi kulüpleri arasındaki rekabetin bir parçası olarak önümüzdeki dönemde sahaya çıkacaklar.