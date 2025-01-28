UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son Hafta Maçları Yarın Oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte 36 takımlı lig aşaması sona erecek.

Gruplarında ilk 8 sırayı elde eden takımlar, doğrudan son 16 turuna geçecek. 9-24. sıradaki ekipler ise play-off turunda mücadele ederek son 16 biletini kapmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü yapılacak.

Son haftaya girilirken, Liverpool ve Barcelona takımları, ilk 8'e kalarak son 16 turuna yükselmeyi başardı. Ancak Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna takımları, Avrupa kupalarına veda etti.

Yarın TSİ 23.00'te başlayacak olan maç programı şu şekilde: