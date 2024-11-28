UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Futbolcular Parladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. Hafta Müsabakaları Gerçekleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci hafta karşılaşmaları bu gece tamamlandı. Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasındaki 9 maç, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Türk Futbolcuların Performansı

Bu geceki karşılaşmalarda 5 Türk futbolcu mücadele etti.

Real Madrid forması ile sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında ilk 11'de yer aldı ve 57. dakikaya kadar oyunda kaldı.

Benfica'nın oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Monaco deplasmanındaki maçta ilk 11'de yer alarak dikkat çekti.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise Aston Villa karşısında ilk 11'de yer aldı ve 82. dakikada oyundan çıktı.

Sturm Graz takımında forma giyen Erencan Yardımcı, Girona ile oynanan maçta 65. dakikada oyuna dahil oldu. Sturm Graz, bu karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Alınan Sonuçlar

Kızılyıldız (Sırbistan) - Stuttgart (Almanya): 5-1

Sturm Graz (Avusturya) - Girona (İspanya): 1-0

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 2-0

PSV (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Celtic (İskoçya) - Club Brugge (Belçika): 1-1

Monaco (Fransa) - Benfica (Portekiz): 2-3

Aston Villa (İngiltere) - Juventus (İtalya): 0-0

Bologna (İtalya) - Lille (Fransa): 1-2

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