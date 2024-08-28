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UEFA Şampiyonlar Ligi: Sparta Prag ve Salzburg Gruplara Yükseldi

Sparta Prag ve Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turlarını geçerek gruplara katılmayı başardılar.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 00:17
UEFA Şampiyonlar Ligi: Sparta Prag ve Salzburg Gruplara Yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Nasıldı?

Avrupa'nın en prestijli kulüp futbol turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında, heyecan dolu play-off müsabakaları gerçekleştirildi.

Sparta Prag'dan İki Kere Zafer

Çekya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Sparta Prag, İsveç ekibi Malmö ile oynadığı Çeyrek Final randevusunda, ilk maçı 2-0'lık skorla kazanmıştı. Rövanş karşılaşmasında da sahasında 2-0'lık galibiyet elde ederek gruplara kalmayı başardı.

Salzburg Beraberlikle Turu Geçti

Şampiyonlar Ligi play-off turundaki diğer bir mücadelede ise Avusturya'nın Salzburg ekibi, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşarak 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanarak büyük bir avantaj elde eden Salzburg, bu sonuçla birlikte tur atlamayı başardı.

Sonuç olarak, Sparta Prag ve Salzburg, gruplara kalma başarısını gösteren takımlar olarak turnuvada ilerlemeye devam edecek.

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