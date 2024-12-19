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UEFA, Sürdürülebilirlik Projelerine 12,1 Milyon Avro Yatırım Yaptı

UEFA, 2023-24 sezonunda sürdürülebilirlik projelerine 12,1 milyon avro yatırım yaptığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:16
UEFA, Sürdürülebilirlik Projelerine 12,1 Milyon Avro Yatırım Yaptı

UEFA'dan Sürdürülebilirlik İçin Büyük Adım

UEFA, 2023-24 sezonunda sürdürülebilirlik projelerine toplam 12,1 milyon avro yatırım yaptığını açıkladı. Bu önemli bilgi, UEFA'nın yayımladığı "Saygı Raporu"nda yer aldı.

Veri Odaklı Yaklaşım

Rapor, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik şeffaf ve veri odaklı bir yaklaşımın parçası olarak bu yatırımların yapıldığını belirtiyor. UEFA'nın sürdürülebilirlik girişimleri, Avrupa futbolunu etkileyen en önemli sorunlarla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Öncülük Edilen Hedefler

Anılan raporda, ırkçılık karşıtlığı, çocuk ve gençlerin korunması, eşitlik ve katılım, herkes için futbol, sağlık ve refah, mülteci desteği, dayanışma ve haklar olmak üzere 7 öncelikli hedefin ilerlemesine vurgu yapıldı.

Erişilebilirlik Önemli

Rapor ayrıca, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sının engellilerden oluştuğunu hatırlatarak, futbolun her yerde erişilebilir olmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. UEFA, bu konuyu Avrupa futbolunun büyümesi açısından en önemli öncelik olarak görüyor.

Farkındalık ve İşbirliği

Yıl boyunca farkındalığı eyleme dönüştürmek için çeşitli yönergelerin yayımlandığı bildirildi. 55 üye ulusal federasyonun sürdürülebilirlik yöneticisi ve stratejisine sahip olması, UEFA'nın bu alandaki katkısını daha da güçlendirdi.

Başkan Ceferin'den Açıklamalar

UEFA Başkanı Alexsander Ceferin, raporun UEFA'nın sürdürülebilirlik projelerine olan bağlılığını yansıttığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilirlik, UEFA için sadece bir hedef değil, tüm kalbimizle benimsediğimiz bir sorumluluk. Ortaklarımız ve Avrupa futbol ailesinin desteğiyle sevdiğimiz oyunun gelecek nesillere olumlu bir miras bırakmasını sağlamakta kararlıyız."

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