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UEFA, Tirana maçı sonrası Beşiktaş'a ceza yağdırdı

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UEFA, Tirana maçı sonrası Beşiktaş'a ceza yağdırdı
Avrupa heyecanı son hız devam ederken Beşiktaş'a kötü haber geldi! Resmen ceza yağdırdılar! Tüm detaylar haberimizde.

Beşiktaş Avrupa ligi heyecanına devam ederken ceza yağmuruna tutuldu! Bu olaylardan sonra cezalar peş peşe geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'A CEZA YAĞMURU

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Tur ön elem maçında Beşiktaş Tirana deplasmanına konuk oldu. Tribünlerde yaşanan olaylar sebebiyle Beşiktaş'a UEFA tarafından ceza yağmuru başladı. Beşiktaş 40 bin Euro para ve bir maç deplasman tribünü kapatma cezası verildi. Eğer ihlal tekrarlanırsa ceza geçerli olacak. 

uefa beşiktaş'a ceza yağdırdı

Beşiktaş Tirana ile yaptığı karşılaşma sırasında 66. dakikada Arthur Masuaku'nun kırmızı kart görmesiyle durakladı ve oyuncunun cezası bir maça indirildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; 'Oyuncumuz Arthur Masuaku cezası 2 maçtan 1 maça indirildi. Bu cezaya göre Arthur Masuaku Futbol A takımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile yapılacak maçta formasını giyebilecek.' 

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