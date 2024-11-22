UEFA Uluslar Ligi'nde Kura Çekimleri Yapıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde Kura Çekimi Gerçekleştirildi

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. A Milli Erkek Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

A Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri

Kurada, A Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde şekillendi:

Danimarka-Portekiz

Hollanda-İspanya

Hırvatistan-Fransa

İtalya-Almanya

A Ligi Muhtemel Yarı Final Eşleşmeleri

Muhtemel yarı finalde karşılaşabilecek takımlar şöyle:

Hollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransa

İtalya-Almanya/Danimarka-Portekiz

A/B Play-off Eşleşmeleri

A/B play-off'lardaki diğer eşleşmeler ise şu şekilde:

Türkiye-Macaristan

Ukrayna-Belçika

Avusturya-Sırbistan

Yunanistan-İskoçya

B/C ve C/D Play-off Eşleşmeleri

B/C play-off eşleşmeleri:

Kosova-İzlanda

Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan-Gürcistan

Slovakya-Slovenya

C/D play-off eşleşmeleri ise;

Cebelitarık-Letonya

Malta-Lüksemburg

Bu eşleşmelerle birlikte, UEFA Uluslar Ligi heyecanı bir üst tura taşınıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.