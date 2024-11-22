UEFA Uluslar Ligi'nde Kura Çekimleri Yapıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde Kura Çekimi Gerçekleştirildi
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. A Milli Erkek Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.
A Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri
Kurada, A Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde şekillendi:
- Danimarka-Portekiz
- Hollanda-İspanya
- Hırvatistan-Fransa
- İtalya-Almanya
A Ligi Muhtemel Yarı Final Eşleşmeleri
Muhtemel yarı finalde karşılaşabilecek takımlar şöyle:
- Hollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransa
- İtalya-Almanya/Danimarka-Portekiz
A/B Play-off Eşleşmeleri
A/B play-off'lardaki diğer eşleşmeler ise şu şekilde:
- Türkiye-Macaristan
- Ukrayna-Belçika
- Avusturya-Sırbistan
- Yunanistan-İskoçya
B/C ve C/D Play-off Eşleşmeleri
B/C play-off eşleşmeleri:
- Kosova-İzlanda
- Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti
- Ermenistan-Gürcistan
- Slovakya-Slovenya
C/D play-off eşleşmeleri ise;
- Cebelitarık-Letonya
- Malta-Lüksemburg
Bu eşleşmelerle birlikte, UEFA Uluslar Ligi heyecanı bir üst tura taşınıyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.