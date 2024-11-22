DOLAR
34,56 -0,22%
EURO
36,03 0,56%
ALTIN
3.003,05 -1,47%
BITCOIN
3.416.310,88 -0,78%

UEFA Uluslar Ligi'nde Kura Çekimleri Yapıldı

UEFA Uluslar Ligi çeyrek, yarı final ve play-off eşleşmeleri belirlendi. A Milli Takım, Macaristan ile eşleşti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:52
UEFA Uluslar Ligi'nde Kura Çekimleri Yapıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde Kura Çekimi Gerçekleştirildi

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. A Milli Erkek Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

A Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri

Kurada, A Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde şekillendi:

  • Danimarka-Portekiz
  • Hollanda-İspanya
  • Hırvatistan-Fransa
  • İtalya-Almanya

A Ligi Muhtemel Yarı Final Eşleşmeleri

Muhtemel yarı finalde karşılaşabilecek takımlar şöyle:

  • Hollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransa
  • İtalya-Almanya/Danimarka-Portekiz

A/B Play-off Eşleşmeleri

A/B play-off'lardaki diğer eşleşmeler ise şu şekilde:

  • Türkiye-Macaristan
  • Ukrayna-Belçika
  • Avusturya-Sırbistan
  • Yunanistan-İskoçya

B/C ve C/D Play-off Eşleşmeleri

B/C play-off eşleşmeleri:

  • Kosova-İzlanda
  • Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti
  • Ermenistan-Gürcistan
  • Slovakya-Slovenya

C/D play-off eşleşmeleri ise;

  • Cebelitarık-Letonya
  • Malta-Lüksemburg

Bu eşleşmelerle birlikte, UEFA Uluslar Ligi heyecanı bir üst tura taşınıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi Play-off'taki Rakibi: Macaristan
2
Fenerbahçe'nin Yeni Fenerium Tırları Teslim Edildi
3
Galatasaray, Sipay Bodrum FK ile Tarihi Maçta Karşılaşıyor
4
UEFA Uluslar Ligi'nde Kura Çekimleri Yapıldı
5
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off'unda Macaristan ile Eşleşti
6
A Milli Takım, Macaristan ile UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turunda Karşılaşacak
7
Yeni Malatyaspor 665 Gün Sonra Seyircisiyle Buluşuyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak