UEFA Uluslar Ligi: Türkiye, Macaristan'ı İlk Yarıda 2-0 Geçti

A Milli Takım'dan Macaristan Karşısında Güçlü Performans

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapadı. Millilerin bu başarıda gösterdiği performans, taraftarları sevindirdi.

İlk Yarının Önemli Anları

Maçın 27. dakikasında, Macar oyuncu Orban'ın savunma arkasına attığı pası değerlendiren Gazdag, ceza sahasına girdi ancak kaleci Uğurcan Çakır, yaptığı kritik hamle ile gole izin vermedi.

31. dakikada Szoboszlai, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, topu üst direğe çarptırarak auta gönderdi.

35. dakikada Türkiye'nin genç yıldızı Arda Güler, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, ancak vuruşu kamle direğinin yanından dışarı gitti.

İlk yarının 36. dakikasında A Milli Takım, penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasına hareketlenen İsmail Yüksek, Fiola'nın müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Felix Zwayer, beyaz noktayı işaret etti.

Goller Gelmeye Başladı

Penaltı atışını kullanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, topu kalecinin ters köşesine göndererek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada Türkiye, farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası sağ çaprazına çıkardığı pası Oğuz Aydın kontrol etti. Oğuz’un penaltı noktasının sağına çıkardığı topu Arda Güler, sol ayak içiyle uzak köşeye göndererek skoru 0-2 yaptı.

Milliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda neler olacağını merakla bekliyoruz!