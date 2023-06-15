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UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist Hırvatistan

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UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist Hırvatistan
UEFA Uluslar Ligi Yarı Finali'nde Hırvatistan, uzatmaya gitmekte olan maçta Hollanda'yı 4-2 yenerek adını finale yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi Yarı Final maçında Hollanda ile Hırvatistan, De Kuip Stadyumu'nda maruz kaldı. 34. dakikada Donyell Malen'in golüyle Hollanda 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla son erdi. 55. dakikada Kramaric'in penaltı golüyle Hırvatistan eşitliği yakaladı. 72. dakikada Pasalic'in fileleri havalandırmasıyla Hırvatlar 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Hollanda 90+6. dakikada Noa Lang ile skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele uzatmaya gitti. 98. dakikada Petkovic ve 116. dakikada Modric'in golleriyle Hırvatistan karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak finale yükseldi. Hırvatistan'ın finaldeki rakibi İspanya - İtalya maçının ardından belirlenecek.

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