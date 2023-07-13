  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yeni görev verildi

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yeni görev verildi

Yayınlanma:
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yeni görev verildi
Ünlü hakem Cüneyt Çakır'a UEFA'dan görev çıktı. Peki hangi karşılaşmada yer alacak? Tüm detaylar haberimizde.

UEFA Cüneyt Çakır'ı önemli bir karşılaşmada görevlendirdi. Peki Cüneyt Çakır'ın hakemliğini yapacağı maç ne zaman oynanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA CÜNEYT ÇAKIR'I GÖREVLENDİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme karşılaşmalarından Kazakistan'ın Astana takımı ve Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımı arasında olacak maçta Cüneyt Çakır hakem gözlemcisi olacak. 

uefa cüneyt çakır'ı görevlendiedi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre maç Kazakistan Astana Arena Stadyumu'nda yapılacak. Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Christian- Petru Ciochirca karşılaşmayı yönetecek. 

Spor
Beşiktaş'a veda eden Welinton soluğu İstanbul ekibinde aldı
Beşiktaş'a veda eden Welinton soluğu İstanbul ekibinde aldı
Galatasaray'ın aklındaki yıldız Alman ekibine transfer oldu
Galatasaray'ın aklındaki yıldız Alman ekibine transfer oldu
Galatasaray'a gelen yabancı futbolcular
Galatasaray'a gelen yabancı futbolcular
Galatasaray eski yıldızını Beşiktaş'a kaptırdı! Flaş transfer taraftarları birbirine düşürdü
Galatasaray eski yıldızını Beşiktaş'a kaptırdı! Flaş transfer taraftarları birbirine düşürdü
Mauro Icardi Süper Lig'e damgasını vuracak! İşte dudak uçuklatan yeni maaşı
Mauro Icardi Süper Lig'e damgasını vuracak! İşte dudak uçuklatan yeni maaşı
Icardi futbol tarihine geçecek! Galatasaray'dan alacağı maaş ağızları açık bıraktı
Icardi futbol tarihine geçecek! Galatasaray'dan alacağı maaş ağızları açık bıraktı
Real Madrid'e yeni transfer olan Arda Güler'in sürpriz aşkı!
Real Madrid'e yeni transfer olan Arda Güler'in sürpriz aşkı!