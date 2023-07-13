UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yeni görev verildi

UEFA Cüneyt Çakır'ı önemli bir karşılaşmada görevlendirdi. Peki Cüneyt Çakır'ın hakemliğini yapacağı maç ne zaman oynanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA CÜNEYT ÇAKIR'I GÖREVLENDİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme karşılaşmalarından Kazakistan'ın Astana takımı ve Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımı arasında olacak maçta Cüneyt Çakır hakem gözlemcisi olacak.





Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre maç Kazakistan Astana Arena Stadyumu'nda yapılacak. Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Christian- Petru Ciochirca karşılaşmayı yönetecek.