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Uğur Aktaş Karate 1 Premier Lig Paris'e Hazırlanıyor

Milli karateci Uğur Aktaş, dünya ve Avrupa şampiyonaları için Karate 1 Premier Lig Paris'in önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:55
Uğur Aktaş Karate 1 Premier Lig Paris'e Hazırlanıyor

Milli Karateci Uğur Aktaş, Karate 1 Premier Lig Paris’e Odaklandı

Bronz madalyalı karateci Uğur Aktaş, dünya ve Avrupa şampiyonaları için Karate 1 Premier Lig Paris’in kritik önem taşıdığını belirtti. Tekirdağ'da düzenlenen "Yetkin ve erdemli insan" söyleşisi sonrası konuşan Aktaş, "Artık dünya şampiyonalarına premier liglerde aldığımız puanlarla ilk 32'de olacak şekilde katılabileceğiz. Şu anda ilk 32 içerisindeyim," dedi.

"Tokyo Sonrası Şampiyonlar İçin Hazırlık Zamanı"

Uğur Aktaş, Tokyo 2020 Olimpiyatları sonrası dünya ve Avrupa şampiyonalarının daha da önem kazandığını ifade ederek, "Dünya şampiyonası için hazırlanıyoruz. Ligi elde edeceğim puanlarla zirvede tamamlamak istiyorum," şeklinde konuştu.

Aktaş, gelecek yıl Mısır'da yapılacak dünya şampiyonası için antrenmanlarını sürdürdüklerini ve Ocak ayından itibaren premier lige katılacaklarını açıkladı. "Önümüzdeki yıl Türkiye şampiyonası ve ardından Avrupa şampiyonası için mücadele vereceğim," diyerek hedeflerini özetledi.

"İstiklal Marşı'nı Okutmak Her Sporcunun Hayali"

Her milli sporcunun şampiyonalarda İstiklal Marşı'nı okutma hayali olduğunu vurgulayan Aktaş, Türk sporcuların milli duygularını yoğun yaşadığını ifade etti. "Orada bütün ülkeler ve sporcular sizin İstiklal Marşınızı dinliyor. Bu, tarif edilemez bir gururdu. Bu mücadeleleri verip, maçlarda şampiyon olmak için çalışıyoruz," şeklinde sözlerine son verdi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tekirdağ Eğitim Akademisi Projesi" kapsamında Yahya...

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tekirdağ Eğitim Akademisi Projesi" kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Yetkin ve erdemli insan" söyleşisi için Tekirdağ'a gelen Tokyo 2020'nin bronz madalyalı karatecisi Uğur Aktaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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