Uğur Arı, Dünya Şampiyonası ile Aktif Kariyerine Veda Etmeyi Hedefliyor

Uğur Arı'nın Hedefi: Dünya Şampiyonluğu ile Jübile Yapmak

Tecrübeli milli güreşçi Uğur Arı, 36 yaşında aktif spor kariyerini, gelecek yıl Macaristan'da düzenlenecek Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak noktalamayı planlıyor.

Kariyeri ve Başarıları

Daha önce 4 kez Türkiye şampiyonu unvanını kazanmış olan Arı, Hırvatistan'da yapılan Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği dünya ikinciliğiyle de uluslararası alandaki ilk bireysel başarısını duyurdu. 25 yılı aşkın bir süredir güreşle iç içe olan Arı, bu süreçte Darıca Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde antrenörlük yaparak şampiyonaya hazırlığını sürdürüyor.

Bir Yaşam Tarzı Olarak Güreş

Uğur Arı, güreşi sadece bir spor olarak görmediğini, onun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu belirtti. "Güreşi bırakmadım çünkü bu benim hayatımın bir parçası," diyen Arı, dünya ikinciliği ile gurur duyduğunu da ifade etti.

Gelecek Hedefleri ve Altyapı Önerileri

Arı, güreşin ağır bir spor olduğunu ve yaşının ilerlemesiyle devam etmekte zorlandığını itiraf etti. "Önümüzdeki yıl dünya şampiyonasında katılmak ve kazanarak antrenörlüğe geçiş yapmak istiyorum," dedi. Aynı zamanda, Türk güreşinin ilerlemesi için altyapıya odaklanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Finalde Yenilgi ve Yeniden Karşılaşma

Arı, Hırvatistan'da kaybettiği rakibiyle bir kez daha karşılaşmayı umduğunu belirtirken, "Gelecek yıl dünya şampiyonasında tekrar buluşursak onu yenip şampiyon olmak istiyorum," diyerek kararlılığını gösterdi.