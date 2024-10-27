DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.302.379,12 0,14%

Uğur Arı, Dünya Şampiyonası ile Aktif Kariyerine Veda Etmeyi Hedefliyor

Uğur Arı, Macaristan'daki Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kariyerini sonlandırmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:21
Uğur Arı, Dünya Şampiyonası ile Aktif Kariyerine Veda Etmeyi Hedefliyor

Uğur Arı'nın Hedefi: Dünya Şampiyonluğu ile Jübile Yapmak

Tecrübeli milli güreşçi Uğur Arı, 36 yaşında aktif spor kariyerini, gelecek yıl Macaristan'da düzenlenecek Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak noktalamayı planlıyor.

Kariyeri ve Başarıları

Daha önce 4 kez Türkiye şampiyonu unvanını kazanmış olan Arı, Hırvatistan'da yapılan Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği dünya ikinciliğiyle de uluslararası alandaki ilk bireysel başarısını duyurdu. 25 yılı aşkın bir süredir güreşle iç içe olan Arı, bu süreçte Darıca Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde antrenörlük yaparak şampiyonaya hazırlığını sürdürüyor.

Bir Yaşam Tarzı Olarak Güreş

Uğur Arı, güreşi sadece bir spor olarak görmediğini, onun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu belirtti. "Güreşi bırakmadım çünkü bu benim hayatımın bir parçası," diyen Arı, dünya ikinciliği ile gurur duyduğunu da ifade etti.

Gelecek Hedefleri ve Altyapı Önerileri

Arı, güreşin ağır bir spor olduğunu ve yaşının ilerlemesiyle devam etmekte zorlandığını itiraf etti. "Önümüzdeki yıl dünya şampiyonasında katılmak ve kazanarak antrenörlüğe geçiş yapmak istiyorum," dedi. Aynı zamanda, Türk güreşinin ilerlemesi için altyapıya odaklanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Finalde Yenilgi ve Yeniden Karşılaşma

Arı, Hırvatistan'da kaybettiği rakibiyle bir kez daha karşılaşmayı umduğunu belirtirken, "Gelecek yıl dünya şampiyonasında tekrar buluşursak onu yenip şampiyon olmak istiyorum," diyerek kararlılığını gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osman Furkan Karakaya'nın Muay Thai Başarısı
2
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul'da Devam Ediyor
3
Uğur Arı, Dünya Şampiyonası ile Aktif Kariyerine Veda Etmeyi Hedefliyor
4
Mauro Icardi'den çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı
5
Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi
6
Beşiktaş Fibabanka'nın Hapoel Shlomo Maçı Sırbistan'a Alındı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek