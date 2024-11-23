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Uğur Okulları İstanbulspor, Yeni Malatyaspor'u 4-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla geçti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:35
Uğur Okulları İstanbulspor, Yeni Malatyaspor'u 4-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Heyecan Dolu Maç

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, Uğur Okulları İstanbulspor etkileyici bir performans sergileyerek, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Maç sonunda Uğur Okulları İstanbulspor, Yeni Malatyaspor 'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç, İstanbul ekibinin ligdeki iddiasını bir kez daha pekiştirdi.

Maçın Ayrıntıları

İki takım arasında oynanan bu heyecan dolu karşılaşmada, Uğur Okulları İstanbulspor'un galibiyeti, taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı. Alınan bu galibiyet, İstanbulspor'un ligdeki sıralamasında da olumlu bir etki yaratacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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