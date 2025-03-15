Uğurlu: 'Kaliteli Oyunculara İhtiyacımız Var'

Kasımpaşa-Alanyaspor Maçının Ardından Uğurlu Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın kaliteli oyunculara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Maçın Seyri

Uğurlu, basın toplantısında, maçın ilk 30 dakikasının oldukça farklı geçtiğini ve her iki takımın da topun arkasında kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Fall'un bireysel yeteneğiyle bulduğu golün oyunun seyrini değiştirdiğini ifade eden Uğurlu, "2-1'den sonra oyunun kontrolünü elinde tutan, ön bölgede kalan bir Alanyaspor vardı. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilseydik daha farklı bir son 20 dakika görüntüsü izleyebilirdik." dedi.

Risk Almanın Sonuçları

Uğurlu, takımın daha fazla risk alması sonucunda rakibin pozisyona girdiğini ve arkada boşluklar verdiklerini dile getirerek, "2-2'yi bulabilirdik, hatta öne de geçebilirdik. Bazı oyuncular, Fall gibi Da Costa gibi ligimizin önemli oyuncuları. Fazla pozisyon ürettik ama sonuçlandırma eksikliğimiz devam ediyor. Pozisyona girseniz de etkisiz kalıyorsunuz. Bu yüzden moral olarak düşmemeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kaliteli Oyuncu Eksikliği

Son olarak Uğurlu, "Maçı çevirmek için kaliteli oyunculara ihtiyacınız oluyor. Bu konuda eksiklik çektiğimizin altını çizebilirim." şeklinde konuştu.