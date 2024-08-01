Ulaş Berkim Tümer, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Son 16'ya Ulaştı

Ulaş Berkim Tümer, Paris'teki Başarısını Sürdürüyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçumuz Ulaş Berkim Tümer, son 16 turuna yükselerek büyük bir başarı elde etti.

İlk Turda Meksikalı Rakibi Geçti

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Invalides alanındaki müsabakalara hızlı bir giriş yapan Tümer, ilk turda Meksikalı Carlos Rojas ile karşılaştı ve 6-0 gibi net bir skorla rakibini mağlup etmeyi başardı.

İkinci Turda Hollandalı Okçuyu Geçti

İkinci turda ise Hollandalı Steve Wijler ile karşılaşan Tümer, bu mücadeleyi de 6-2'lik bir skorla kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16'da ABD'li Okçuyla Karşılaşacak

Ulaş Berkim Tümer, 4 Ağustos Pazar günü son 16 turunda ABD'li Brady Ellison ile mücadele edecek. Tümer'in bu karşılaşması da büyük bir heyecanla bekleniyor.