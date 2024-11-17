Uludağ'da Kayak Sezonuna Hazırlıklar Tamamlandı

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeterli kar yağışı durumunda aralık ayının ilk haftasında kayak sezonunu açmayı planlıyor. Sezonun başlangıcına az bir süre kala, bölgedeki otel işletmecileri ve kayak severler, umutla kışın gelmesini bekliyor.

Ulaşım Kolaylığı ve Çeşitli Aktivite Seçenekleri

Uludağ'ın zirvesi 2.543 metre ile Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktasıdır. Buradaki oteller bölgesine, Bursa şehir merkezinden 40 kilometre kara yoluyla veya alternatif olarak 9 kilometre uzaklıktaki teleferik yolu ile ulaşmak mümkün. Ziyaretçiler, toplamda 300 metre ila 1980 metre uzunluğundaki yaklaşık 30 kayak pistinde kayak, snowboard ve kızak gibi aktiviteler yapabiliyor. Ayrıca bigfoot, buz pateni ve kar motosikleti gibi seçenekler de sunuluyor.

Sezonun Açılmasını Bekleyen Turizmciler

Geçen yıl sezonun 18 Kasım tarihinde açılmasının ardından, bu yıl da benzer tarihlerde kayak sezonunun başlaması bekleniyor. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, önceki yıllarda yaşanan olumsuzlukların geride kalmasını ve yeni sezondan yüksek beklentiler içerisinde olduklarını ifade etti.

Uygun Konaklama ve Yüksek Doluluk Oranı Beklentisi

Uludağ, kış turizmi denilince akla gelen ilk destinasyonlardan biridir. Otel işletmecisi Adil Altay, Uludağ'ın ulaşım kolaylığının yanı sıra, geniş aktivite yelpazesine sahip olduğunu vurguladı. Altay, bu yıl kar yağışı yeterli gelirse sezonun aralık ayının ilk haftasında açılması, aksi durumda ise 20 Aralık’ta başlayacağını belirtti.

Uludağ'da her bütçeye uygun konaklama seçenekleri mevcut. Bu yıl yoğun bir sezon bekleniyor. Altay, “Kar yağışları beklendiği gibi olursa, tüm sezon dolu dolu geçecektir. Hazırlıklarımız tamamlandı,” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zirvesi 2 bin 543 metre ile Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki işletmelerde, son hazırlıkların tamamlanmasıyla aralık ayının ilk haftasında kayak sezonunun açılması bekleniyor.

Zirvesi 2 bin 543 metre ile Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki işletmelerde, son hazırlıkların tamamlanmasıyla aralık ayının ilk haftasında kayak sezonunun açılması bekleniyor.