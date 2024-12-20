Uludağ Timsahlar, Yeni Sezon İçin Zorlu Antrenmanlara Devam Ediyor

Uludağ Timsahlar, Yeni Sezon İçin Hedef Şampiyonluk

Bursa Uludağ Timsahlar, Türkiye Üniversiteler Korumalı Futbol 1. Ligi ve Türkiye Amerikan Futbolu 2. Ligi'nde mücadele etmek için zorlu antrenmanlarla hazırlık yapıyor. Takım, 55 sporcusuyla bu sezon şampiyonluk amacı taşıdığını belirtiyor.

Yoğun Antrenman Süreci

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin farklı bölümlerinden gelen sporcular, yağmur ve çamur dinlemeden Görükle Yerleşkesi'ndeki futbol sahasında bazen 5 saate yaklaşan antrenmanlar gerçekleştiriyor. Takım üyeleri, mezun olsalar bile mücadeleden kopmamak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) tekrar girmekte.

Hedef: En Üst Liglere Çıkmak

Uludağ Timsahlar, bu hafta sonu başlayacak olan Türkiye Üniversiteler Korumalı Futbol 1. Ligi ile sezonuna start veriyor. Bu ligdeki başarılı performansının ardından Türkiye Amerikan Futbolu 2. Ligi'nde de mücadele edecekler. Takım, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen organizasyonlarda şampiyonluk hedefé koydu.

Uluçay: "Maddi Zorluklar Var"

Takımın antrenörü Barış Uluçay, American futbolunda başarı için iyi antrenman, beslenme ve taktik bilgilerin önemli olduğunu ifade ediyor. Uluçay, "Amerikan futbolunda özveri var ancak maddi açıdan getirisi yok. Malzeme maliyeti oldukça yüksek ve bu zorlukları üniversitelerin destekleriyle aşmaya çalışıyoruz," diye ekledi.

Takımda Kalabilmek İçin Yeniden Üniversiteli Olmak

Takımın hücum kaptanı Mertcan Yılmaz, takımda kalabilmek için yeniden YKS'ye girip kazandığı 2 yıllık Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü'nde öğrenim gördüğünü belirtiyor. Antrenmanların yoğunluğu ve gerektirdiği güç, takımın başarısı için kritik.

Başarıya Giden Yol: Fedakarlık

Takımın genel kaptanı Metehan Öner, takımı fedakarca yaşatmaya çalıştıklarını ve bunun için çok çaba gösterdiklerini vurguladı. "Geçen sene profesyonel ligde yarı finale kadar yükseldik. Bu yıl hedefimiz, hem şehrimizi temsil etmek hem de çocuklarımıza güzel anılar bırakmak," ifadeleriyle motivasyonlarını paylaştı.

Uludağ Timsahlar, yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlayarak, karşılaşmalara tam gaz bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye Üniversiteler Korumalı Futbol 1. Ligi ve Türkiye Amerikan Futbolu (Korumalı Futbol) 2. Ligi'nde mücadele edecek Uludağ Timsahlar takımı, şampiyonluk hedefiyle çalışıyor. Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) farklı bölümlerinde öğrenimini sürdüren 55 sporcudan oluşan takım, kenti ve üniversiteyi temsil etmek için yağmur çamur dinlemeden Görükle Yerleşkesi'ndeki futbol sahasında bazen 5 saati bulan zorlu antrenmanlar yapıyor.

Türkiye Üniversiteler Korumalı Futbol 1. Ligi ve Türkiye Amerikan Futbolu (Korumalı Futbol) 2. Ligi'nde mücadele edecek Uludağ Timsahlar takımı, şampiyonluk hedefiyle çalışıyor. Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) farklı bölümlerinde öğrenimini sürdüren 55 sporcudan oluşan takım, kenti ve üniversiteyi temsil etmek için yağmur çamur dinlemeden Görükle Yerleşkesi'ndeki futbol sahasında bazen 5 saati bulan zorlu antrenmanlar yapıyor.