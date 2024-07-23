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Uludere'nin Genç Sporcuları Baraj Gölü Manzarasında Antrenman Yapıyor

Uludere'nin Hilal beldesindeki yeni stadyum, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:03
Uludere'nin Genç Sporcuları Baraj Gölü Manzarasında Antrenman Yapıyor

Uludere'de Genç Sporcular İçin Yeni Bir İmkan

Şırnak ilinin Uludere ilçesi, genç futbolcularını baraj gölü manzaralı bir stadyumda ağırlıyor. Hilal beldesinde, belediyenin katkısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Hilal Stadyumu, sporcular için farklı bir antrenman alanı sunuyor.

Hilal Stadyumu'nun Özellikleri

Engebeli bir arazi üzerinde yer alan stadyum, Zöle Mahallesi'nde inşa edildi ve geçtiğimiz haziran ayında hizmete açıldı. 300 kişilik kapasitesi ve etkileyici manzarasıyla, stadyum sosyal medyada da ilgi çekiyor.

Gençlerin Umudu: Uluderespor

Şırnak 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Uluderespor Kulübü, genç sporculara ev sahipliği yaparak onların gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Hilal Belediye Başkanı Cehver Benek, bu stat ile gençleri bir araya getirme amacında olduklarını vurguladı. “Yıllardır bu bölgede terör vardı ancak artık gençlerimizi sporla buluşturuyoruz.” dedi.

Gelecek Hedefleri

Uludere Spor Kulübü teknik direktörü Bedirhan Yarar, bölgede çok sayıda yetenekli futbolcunun bulunduğunu belirtti ve milli takıma oyuncu göndermeyi hedeflediklerini ifade etti. Genç oyuncular, antrenmanların yanı sıra ulusal turnuvalara katılarak kendilerini geliştirmeyi sürdürüyorlar.

Genç Yeteneklerden İfadeler

17 yaşındaki futbolcu Ekrem Yarar, “Costa Brava Futbol Turnuvasında gol kralı oldum ve İspanya'da deneyim kazandım. Bu kulübün varlığını öğrendim ve katılmak istedim,” diyerek, takımındaki diğer oyuncularla olan güvenlerinin altını çizdi. Diğer bir oyuncu İsmail Çabuk ise “İlk senemizi Amatör Ligte dördüncü sırada tamamladık. Gelecek sezon BAL Ligi'ni hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

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