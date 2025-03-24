Uluslar Ligi'nde Türkiye ve Diğer Ülkeler Üst Lige Yükseldi

Uluslar Ligi'nde Büyük Başarı

UEFA Uluslar Ligi'nde gerçekleşen play-off turları sona erdi ve Türkiye, Gürcistan, İrlanda, Yunanistan, Kosova ve Slovenya bir üst lige yükselmeyi başardı.

Sonuçlar ve Yükselmeler

Play-off karşılaşmalarının ardından Belçika ve Sırbistan, A Ligi'nde kaldı. Türkiye, İrlanda, Gürcistan, Yunanistan ve Slovenya A Ligi'ne yükselirken, Kosova B Ligi'ne terfi etti. Türkiye'nin rakibi Macaristan ile Yunanistan'ın rakibi İskoçya B Ligi'ne düştü.

Diğer Düşüşler

B Ligi'nde mücadele eden Sırbistan'ın rakibi Avusturya, Kosova'nın rakibi İzlanda C Ligi'ne düştü. Ayrıca Slovenya'nın rakibi Slovakya C Ligi'nden D Ligi'ne geriledi.

Play-off Turunun Sonuçları