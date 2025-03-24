Uluslar Ligi'nde Türkiye ve Diğer Ülkeler Üst Lige Yükseldi

Uluslar Ligi'nde Büyük Başarı
UEFA Uluslar Ligi'nde gerçekleşen play-off turları sona erdi ve Türkiye, Gürcistan, İrlanda, Yunanistan, Kosova ve Slovenya bir üst lige yükselmeyi başardı.
Sonuçlar ve Yükselmeler
Play-off karşılaşmalarının ardından Belçika ve Sırbistan, A Ligi'nde kaldı. Türkiye, İrlanda, Gürcistan, Yunanistan ve Slovenya A Ligi'ne yükselirken, Kosova B Ligi'ne terfi etti. Türkiye'nin rakibi Macaristan ile Yunanistan'ın rakibi İskoçya B Ligi'ne düştü.
Diğer Düşüşler
B Ligi'nde mücadele eden Sırbistan'ın rakibi Avusturya, Kosova'nın rakibi İzlanda C Ligi'ne düştü. Ayrıca Slovenya'nın rakibi Slovakya C Ligi'nden D Ligi'ne geriledi.
Play-off Turunun Sonuçları
- Gürcistan-Ermenistan: 6-1 (ilk maç 3-0)
- Macaristan-Türkiye: 3-0 (ilk maç 3-1)
- Sırbistan-Avusturya: 2-0 (ilk maç 1-1)
- İskoçya-Yunanistan: 0-3 (ilk maç 1-0)
- İzlanda-Kosova: 1-3 (ilk maç 1-2)
- Slovenya-Slovakya: uzatmalarla 1-0 (ilk maç 0-0)
- Belçika-Ukrayna: 3-0 (ilk maç 1-3)
- İrlanda-Bulgaristan: 2-1 (ilk maç 2-1)