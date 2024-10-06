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Uluslararası Bodrum Motofest Başarıyla Tamamlandı

Muğla'da motorsiklet tutkunlarını bir araya getiren Uluslararası Bodrum Motofest sona erdi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 23:49
Uluslararası Bodrum Motofest Başarıyla Tamamlandı

Uluslararası Bodrum Motofest Tamamlandı

Muğla'da düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest, büyük bir katılımla sona erdi. Bu yıl Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, motosiklet severler bir araya geldi.

Güvenli Sürüş Eğitimleri

Etkinlik boyunca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik olarak Kaskımla Güvendeyim ve Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol projeleri çerçevesinde bilgilendirici eğitimler düzenledi. Eğitimin ardından, güvenli motosiklet kullanımı konulu bilgi yarışmasında başarılı olan 50 sürücüye kask ve reflektif yelek hediye edildi.

Uygulamalı Eğitim ve İlham Verici Paylaşımlar

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Gökhan Genç, motosiklet tutkunlarına ileri sürüş teknikleri hakkında uygulamalı eğitim verdi. Ayrıca, Türkiye Enduro Kadınlar Şampiyonu ve Transanatolia Rallisi'ni tamamlayan ilk Türk kadın unvanına sahip Gökçen Kabaş, yaşadığı deneyimleri ve ralliler hakkında bilgi verdi.

Festivalde Akrobasi ve Su Gösterileri

Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat, festivalde gerçekleştirdiği gösteri ile ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın performansını cep telefonlarıyla kaydetti.

Ayrıca, ünlü su sporcusu Ali Komşusu da festivalde etkileyici bir flyboard gösterisi sergiledi. Etkinlik, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarının çadır kampı kurması ile devam etti ve canlı konserle son buldu.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da...

Muğla'da "Uluslararası Bodrum Motofest" sona erdi. Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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