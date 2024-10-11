Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Watanabe'den Türk Cimnastiğine Güven

Türk Cimnastiği İçin Umut Verici Mesaj

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkanı Morinari Watanabe, Türk cimnasitinin geleceği hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu. Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Watanabe, Türkiye'nin cimnastik alanındaki potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.

Türk Cimnastiği Gelişiyor

Watanabe, Suat Çelen başkanlığındaki Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun önemli mesafeler katettiğini ifade etti. "İlerleyen süreçte Türk cimnastiği, gelişmeye ve daha çok başarı elde etmeye devam edecek. O potansiyel Türkiye'de her zaman var olmuştur," dedi.

2028 Olimpiyatları İçin Beklentiler

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcuların başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığını söyleyen Watanabe, özellikle ritmik cimnastik ve trampolin branşlarında gelişimin hızlanacağına dikkat çekti.

Daha Fazla Ülke, Daha Fazla Başarı

Watanabe, cimnastik sporunun dünya genelinde sevilen bir branş olduğunu belirtti. "İlk başkan olduğumda FIG'ye kayıtlı ülke sayısı 160 civarındaydı. Hedefim bu sayıyı 200'e çıkarmak. Cimnastik, olimpiyatların önemli branşlarından biridir," diyerek daha fazla ülkenin federasyona katılmasını hedeflediğini ifade etti.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkanı Morinari Watanabe, çeşitli programlar için geldiği Ankara'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Watanabe, Türk cimnastiğinin çok daha iyi seviyelere gelecek potansiyele sahip olduğunu kaydetti.