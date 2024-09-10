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Uluslararası Edirne Judo Turnuvası Başladı

Edirne'de düzenlenen uluslararası judo turnuvası, sporculardan oluşan geçit töreniyle başladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:33
Uluslararası Edirne Judo Turnuvası Başladı

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası Açıldı

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, görkemli bir açılış töreniyle start aldı. Tören, Edirne Spor Salonu'nda sporcuların geçit yapmasıyla başladı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Başkan Yardımcısından Mesaj

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, katılan sporcilara başarı dileklerini ileterek, "Spor, insanlar arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı artıran, kültürel ve sosyal etkileşimleri geliştiren önemli bir unsurdur. Bugün burada sadece yeteneklerimizi sergilemek için değil, aynı zamanda farklı ülkelerden gelenlerle bu değerleri paylaşmak için bulunmaktayız," dedi.

Önemli Bir Organizasyon

Judo İl Temsilcisi Doç. Dr. Şengül Demiral, Edirne'nin önemli judo organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını belirterek, uluslararası etkinliklerin sporcuların gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Demiral, "Böyle bir etkinliğin Edirne'de düzenlenmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu organizasyona 11 ülkeden toplamda 650 sporcu katılacak. Katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarı diliyorum," şeklinde konuştu.

Turnuvaya Katılan Ülkeler

Bu yılki turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Moldova ve Almanya'dan sporcular katılıyor. Organizasyon, yarın sona erecek.

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Turnuvada Türkiye'nin...

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Moldova ve Almanya'dan 650 sporcu mücadele ediyor.

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Turnuvada Türkiye'nin...

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Moldova ve Almanya'dan 650 sporcu mücadele ediyor.

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Turnuvada Türkiye'nin...

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Moldova ve Almanya'dan 650 sporcu mücadele ediyor.

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Turnuvada Türkiye'nin...

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Moldova ve Almanya'dan 650 sporcu mücadele ediyor.

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