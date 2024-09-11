Uluslararası Edirne Judo Turnuvası Tamamlandı

Bugün gerçekleştirilen final müsabakaları ile birlikte Uluslararası Edirne Judo Turnuvası sona erdi. Bu büyük organizasyon, Edirne Spor Salonu'nda yapıldı ve pek çok ülkeden sporcuları bir araya getirdi.

Katılımcılar ve Ülkeler

Bu yılki turnuvada Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Moldova ve Almanya gibi ülkelerden toplam 650 sporcu yarıştı.

Ödül Töreni

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Judo İl Temsilcisi Doç. Dr. Şengül Demiral ile birlikte antrenörler takdim etti.

Gelecek Mücadeleler

Doç. Dr. Şengül Demiral, Edirne'de uluslararası düzeyde judo müsabakalarını düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörü Sertaç Kıvrak, turnuvanın başarılı geçtiğini belirterek, "Edirneli sporcular, hem yurtiçi hem de yurtdışından gelen sporcularla tanıştı. Amacımız, Edirne'yi judonun merkezi haline getirmek." dedi.

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, yapılan müsabakalarla sona erdi. Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada farklı ülkelerden 650 sporcu mücadele etti.

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, yapılan müsabakalarla sona erdi. Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada farklı ülkelerden 650 sporcu mücadele etti.

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, yapılan müsabakalarla sona erdi. Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada farklı ülkelerden 650 sporcu mücadele etti.

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, yapılan müsabakalarla sona erdi. Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada farklı ülkelerden 650 sporcu mücadele etti.

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, yapılan müsabakalarla sona erdi. Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada farklı ülkelerden 650 sporcu mücadele etti.

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, yapılan müsabakalarla sona erdi. Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada farklı ülkelerden 650 sporcu mücadele etti.