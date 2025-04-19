Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası Antalya’da Başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan Uluslararası Çocuk Kupası, bu yıl Antalya Spor Salonu’nda düzenleniyor. Organizasyon, eskrim sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

1859 Çocuk Sporcu Mücadele Ediyor

Bugün başlayan bu önemli etkinliğe, 14 farklı ülkeden 1859 çocuk sporcu katılım gösteriyor. Genç yeteneklerin yeteneklerini sergileyeceği turnuva, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.

Bu organizasyon, genç eskrimcilerin uluslararası platformda deneyim kazanmasını sağlarken, spora olan ilgiyi artırmayı da hedefliyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da düzenlendi. Antalya Spor Salonu'nda bugün başlayan organizasyona, 14 ülkeden 1859 çocuk sporcu katılıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da düzenlendi. Antalya Spor Salonu'nda bugün başlayan organizasyona, 14 ülkeden 1859 çocuk sporcu katılıyor.