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Uluslararası Gençler Buz Pateni Grand Prix'si Ankara'da Sona Erdi

Ankara'da düzenlenen Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si, heyecan verici yarışlarla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 00:15
Uluslararası Gençler Buz Pateni Grand Prix'si Ankara'da Sona Erdi

Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si Sonuçlandı

Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si, Türkiye'nin başkenti Ankara'da, Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyon, Uluslararası Paten Birliği (ISU) ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu işbirliğiyle hayata geçirildi.

Yarışmaların Son Günü

Eventin final bölümünde, genç erkekler serbest paten ve gençler buz dansı serbest dans kategorilerinde kıyasıya rekabet yaşandı.

Genç Erkekler Serbest Paten Kategorisi Sonuçları

  • 1. Jacob Sanchez (ABD)
  • 2. Arlet Levandi (Estonya)
  • 3. Shunsuke Nakamura (Japonya)

Gençler Buz Dansı Kategorisi Sonuçları

  • 1. Darya Grimm - Michail Savitskiy (Almanya)
  • 2. Hana Maria Aboian - Daniil Veselukhin (ABD)
  • 3. Iryna Pidgaina - Artem Koval (Ukrayna)

Bu etkinlik, genç sporcuların becerilerini sergileyebilmesi için önemli bir platform sağlarken, izleyicilere de unutulmaz anlar yaşattı.

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