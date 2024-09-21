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Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Öncesi Çocuklar Koştu

Kayseri'de düzenlenen maratona çocuklar katıldı, heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 15:22
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Öncesi Çocuklar Koştu

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Öncesi Çocuk Yarışları

Kayseri'de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu etkinlikleri öncesinde, çocuklar için özel bir koşu gerçekleştirildi.

Çocuklar Heyecanla Koştu

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte 7-15 yaş arasındaki yaklaşık 350 çocuk yarıştı. Katılımın ücretsiz olduğu bu maratonda, çocuklar 600 metre boyunca koşma heyecanı yaşadı. Aileler de çocuklarının bu unutulmaz anlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

Ödüller ve Madalyalar

Etkinliğe katılan her çocuğa madalya verildi ve onların mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bu yıl 4. kez düzenlenen yarı maraton, Koramaz Vadisi temasıyla dikkat çekiyor.

Maraton Detayları

Yarın başlayacak olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu; 15 farklı ülkeden 240'ı yabancı toplamda 6 binin üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Organizasyon, üç ayrı kategoride; halk koşusu, 21 km ve 10 km olarak düzenlenecek. Dereceye giren sporculara toplamda 1 milyon 64 bin lira ödül verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar yarıştı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 350 çocuk katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar yarıştı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 350 çocuk katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar yarıştı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 350 çocuk katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar yarıştı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 350 çocuk katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar yarıştı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 350 çocuk katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar yarıştı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 350 çocuk katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar yarıştı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 350 çocuk katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından yarın başlayacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında çocuklar yarıştı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 7-15 yaş arası yaklaşık 350 çocuk katıldı.

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