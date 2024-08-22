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Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Beylikdüzü'nde 8 ülkeden 330 sporcu katılacak. Şampiyona dostluk ve centilmenliği ön planda tutuyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:12
Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası Başlıyor

Uluslararası Marmara Kupası Karate Şampiyonası, yarın İstanbul'da start alacak. Organizasyon, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ve Amaç

Bu seneki şampiyonaya, 8 farklı ülkeden toplam 330 sporcu katılım gösteriyor. Genç karatecileri bir araya getirerek, dostluğu ve centilmenliği teşvik etmeyi amaçlayan bu organizasyon, sporseverler için de heyecan dolu anlara sahne olacak.

programın Detayları

Şampiyona, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek ve katılımcılar, yeteneklerini sergileyerek madalya için mücadele edecekler.

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