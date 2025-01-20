Uluslararası Spor Kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki Soykırımını Göz Ardı Ediyor

Uluslararası spor kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sessizliğini korurken, İsrailli sporcular turnuvalarda mücadele etmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:11
Uluslararası Spor Kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki Soykırımını Göz Ardı Ediyor

İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Devam Ederken Uluslararası Spor Organizasyonları Sessiz

Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 46 binden fazla Filistinli, yaşlı, kadın ve çocuk demeden katledilirken, İsrail ordusu sporcuları da hedef almaya devam etti. Ancak bu duruma rağmen, uluslararası spor organizasyonları, İsrail'in bu eylemlerine yönelik kınama mesajı vermek bir yana, hiçbir yaptırım uygulamamayı tercih etti.

İsrailli Sporcular Uluslararası Turnuvalarda

Filistin ile ateşkes anlaşması sağlanana kadar geçen 15 ayda, Gazze'de 700'den fazla sporcu hayatını kaybederken, 286 spor tesisi ise yıkıldı. Tüm bu trajediye rağmen İsrailli sporcular, uluslararası turnuvalarda boy göstermeye devam etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin İki Yüzlülüğü

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Filistin'deki olayları görmezden gelmekte, Ukrayna'nın işgali sonrasında ise hemen yaptırım kararları alarak Rusya’ya karşı sert bir tutum sergilemiştir. IOC başkan yardımcısı John Coates, Rusya’nın saldırılarını kınayarak, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda Rus sporcuların kendi bayrakları altında yarışamayacağını belirtmişti. Ancak, aynı komiteden Thomas Bach'ın yaptığı açıklamada, 87 İsrailli sporcunun Fransa'ya, İsrail bayrağı altında katılacağı ifade edildi.

UEFA ve FIFA'dan Çifte Standart

UEFA ve FIFA'nın, Rusya'yı hızlıca yasaklaması dikkat çekici. UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hemen ardından, bu durumu şiddetle kınadığını açıklarken, FIFA ise Rusya takımlarının uluslararası müsabakalara katılımını askıya aldı. Ancak aynı kurumlardan, İsrail'in işlediği insan hakları ihlalleri konusunda hiçbir adım atılmadı. Filistin Futbol Federasyonu’nun İsrail'in turnuvalardan men edilmesi talebine FIFA'dan hiçbir yanıt gelmemiştir.

FIBA ve ULEB'den Sessizlik

Basketbol alanında da benzer bir tablo söz konusu. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve ULEB, Rus takımları için uygulanan men kararlarını Filistin'deki duruma uygulamamakta kararlıdır. ULEB, Avrupa Ligi kapsamında düzenlenen maçlarda hayatını kaybedenlerin onuruna saygı duruşu yapacağını açıklamakla birlikte, İsrail'in yaptıkları hakkında tek bir kelime bile sarf etmedi.

Tüm bu gelişmeler, uluslararası spor kuruluşlarının, hak ihlalleri karşısındaki iki yüzlü tavrını net bir şekilde göstermektedir.

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