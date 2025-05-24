Uluslararası Su Sporları Festivali Samsun'da Coşkuyla Başladı

Samsun'da Uluslararası Su Sporları Festivali Rüzgarı Esti

Uluslararası Su Sporları Festivali, Samsun Su Kayağı Merkezi'nde tüm heyecanıyla başladı. İki gün sürecek olan bu eşsiz festival, Türkiye, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden gelen toplam 25 takım ve 750 sporcuya ev sahipliği yapıyor.

Heyecan Dolu Yarışmalar

Festivalin ilk gününde sporcular, 2 bin metrelik zorlu parkurda dragon bot yarışları için kıyasıya mücadele etti. Yarışların yanı sıra, etkinlik programında yüzme yarışları, su kayağı etkinlikleri ve çeşitli ekstrem su sporları gösterileri de yer aldı.

Samsun'un Spor Kimliği Güçleniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, festivalin, Samsun'un spor kenti kimliğini pekiştirirken ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artıracağını belirtti. Çamaş, bu yıl ilki düzenlenen festivalin geleneksel hale getirileceğini de müjdeledi.

Uluslararası Su Sporları Festivali, hem yerel halk hem de spor tutkunları için unutulmaz anlara sahne olurken, Samsun'un uluslararası arenada adını duyurmasını sağlayacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Samsun'da düzenlenen 'Uluslararası Su Sporları Festivali' başladı. Festival kapsamında flyboard gösterisi gerçekleştirildi.

Samsun'da düzenlenen 'Uluslararası Su Sporları Festivali' başladı. Festival kapsamında flyboard gösterisi gerçekleştirildi.