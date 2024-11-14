DOLAR
34,33 -0,05%
EURO
36,27 -0,09%
ALTIN
2.842,37 0,03%
BITCOIN
3.043.559,79 1,56%

Umana Reyer, Türk Telekom'u 75-67 Yenerek BKT Avrupa Kupası'nda Kazandı

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'ndaki 8. maçında Umana Reyer'e 75-67 yenilerek grupta 4. mağlubiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 00:24
Umana Reyer, Türk Telekom'u 75-67 Yenerek BKT Avrupa Kupası'nda Kazandı

BKT Avrupa Kupası: Umana Reyer, Türk Telekom'u Mağlup Etti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında İtalya'nın Umana Reyer takımına 75-67 yenilerek zor bir gün geçirdi.

Karşılaşma, Venedik'teki Taliercio Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ev sahibi Umana Reyer, maçın ilk periyodunu 12-10 önde tamamladı ve ilk yarıyı 30-24'le kapattı.

İkinci yarıda, Umana Reyer farkı artırarak 9 sayıya (55-46) çıkardı ve maçı 75-67'lik skorla kazanarak üçüncü galibiyetini elde etti.

Türk Telekom'da Brown 18, Angola ise 15 sayıyla takıma katkı sağladı ancak bu performans yenilgiyi önlemeye yetmedi. Başkent ekibi, böylece gruptaki 4. mağlubiyetini yaşayarak zorlu bir süreç geçirdi.

Öte yandan, Umana Reyer bu galibiyetle moral bulmuş oldu ve gruptaki 3. galibiyetini elde etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Umana Reyer, Türk Telekom'u 75-67 Yenerek BKT Avrupa Kupası'nda Kazandı
2
TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'nda 6'da 6 ile 2. Tura Yükseldi
3
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Helios Grizzlys'i 3-0 Geçti
4
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı Mağlup Etti
5
Bahçeşehir Koleji BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'u Yendi: 80-72
6
Rey Manaj, Sakatlığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
7
Galatasaray Petrol Ofisi, Wolfsburg'a 5-0 Yenildi: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak