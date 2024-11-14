Umana Reyer, Türk Telekom'u 75-67 Yenerek BKT Avrupa Kupası'nda Kazandı

BKT Avrupa Kupası: Umana Reyer, Türk Telekom'u Mağlup Etti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında İtalya'nın Umana Reyer takımına 75-67 yenilerek zor bir gün geçirdi.

Karşılaşma, Venedik'teki Taliercio Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ev sahibi Umana Reyer, maçın ilk periyodunu 12-10 önde tamamladı ve ilk yarıyı 30-24'le kapattı.

İkinci yarıda, Umana Reyer farkı artırarak 9 sayıya (55-46) çıkardı ve maçı 75-67'lik skorla kazanarak üçüncü galibiyetini elde etti.

Türk Telekom'da Brown 18, Angola ise 15 sayıyla takıma katkı sağladı ancak bu performans yenilgiyi önlemeye yetmedi. Başkent ekibi, böylece gruptaki 4. mağlubiyetini yaşayarak zorlu bir süreç geçirdi.

Öte yandan, Umana Reyer bu galibiyetle moral bulmuş oldu ve gruptaki 3. galibiyetini elde etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.