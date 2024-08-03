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Umar Kremlev'den Angela Carini'ye Destek

Uluslararası Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev, Angela Carini'ye ödül verileceğini açıkladı ve boksçuları koruma taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:56
Umar Kremlev'den Angela Carini'ye Destek

Umar Kremlev, Angela Carini'ye Destek Sağladı

Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli Imane Khelif ile mücadelesinden çekilen İtalyan boksör Angela Carini'ye büyük bir destek vereceklerini açıkladı. Kremlev, Carini'ye olimpiyat şampiyonlarına verilen ödüller kadar bir ödül sağlanacağını duyurarak dikkatleri üzerine çekti.

Her Boksörün Korunacağına Dair Garantiler

Kremlev, resmi IBA web sayfasında yaptığı açıklamada, Angela Carini'nin olimpiyat sonrası yaşadığı zorlukları dile getirerek, "Onun gözyaşlarına kayıtsız kalamadım. Ben bu tür durumlara kayıtsız değilim. Her boksörü koruyacağımızın garantisini verebilirim," ifadelerini kullandı. Kremlev, kadın boksunun değerini koruma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Güvenli Boks İçin Çalışmalar

Kremlev, kadın boksunu desteklemenin önemine dikkat çekti ve ringde yalnızca uygun sporcuların yarışması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tartışmalı bir başka maç sonucu hakkında Tayvanlı Lin Yu Ting tarafından mağlup edilen Özbekistanlı Sitora Turdibekova için de destek sözü verdi.

Bu açıklamalar, boks dünyasında güvenliğin ve eşitliğin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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