Ümit Akdağ: Lucescu'nun Romanya Daveti "Özel Bir Duygu"

Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ, Mircea Lucescu'nun Romanya Milli Takımı'na davetinin özel hissettirdiğini ve hedefinin iyi bir sezon geçirmek olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 12:35
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ, Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya Milli Takımına davet edilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akdağ, Alanyaspor'daki iki yıllık kiralık sürecinin ardından bu sezon kamp döneminden itibaren farklı bir sürece girdiğini ve takımda forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu belirtti: "Sezon başından beri çok iyi gidiyor. İnşallah böyle devam ederiz."

Lucescu ile iletişim ve milli takım düşünceleri

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kendisini davet ettiğine yönelik soruya Akdağ, konuyla ilgili detaylı yorum yapmaktan kaçındığını ifade ederek, hedefinin "çok iyi bir sezon geçirmek" olduğunu söyledi. Akdağ, "Türk Milli Takımı'nı da çalıştırmış Lucescu gibi bir hocanın seni istemesi özel bir duygu" dedi ve Lucescu ile birebir konuştuğunu, sürekli temas halinde olduklarını aktardı.

Ianis Hagi ve gelecek hedefleri

Takım arkadaşı ve aynı zamanda Romanya Milli Takımı oyuncusu Ianis Hagi ile sık görüşmeler yaptığını söyleyen Ümit Akdağ, Rumence bilmesi nedeniyle Hagi'ye elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını belirtti. Futbol hedeflerine ilişkin ise Akdağ, hem milli takım hem de kulüp düzeyinde daha üst seviyelere ulaşmak için çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Göztepe maçındaki gol ve yaklaşan Kocaelispor maçı

Son lig maçında Göztepe'ye karşı gol attığı halde sevinmediğinin hatırlatılması üzerine Akdağ, Göztepe'ye olan sevgisini ve saygısını dile getirdi: "Göztepe'ye saygım sonsuz. Orada kariyerime başladım." Bu nedenle golü kutlamamayı tercih ettiğini söyledi.

Genç stoper, ligin 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Kocaelispor maçına değinerek, 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın kendileri için çok zor geçeceğini bildiklerini aktardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un Türkiye ve Romanya vatandaşlığı bulunan Ümit Akdağ (fotoğrafta), Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya Milli Takımı'na kendisini davet etmesiyle ilgili, "Türk Milli Takımı'nı da çalıştırmış Lucescu gibi bir hocanın seni istemesi özel bir duygu." dedi.

