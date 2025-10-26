Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası Elazığ'da Sona Erdi

Elazığ'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'na 51 ilden yaklaşık 1.200 sporcu katıldı; 37 kategoride madalyalar verildi.

51 ilden yaklaşık 1.200 sporcu, 37 kategoride mücadele etti

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 51 şehirden yaklaşık 1200 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada 37 kategoride kata ve kumite stillerinde ilk üçe giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür devam eden şampiyonanın zorlu ve heyecanlı müsabakalara sahne olduğunu belirterek, şampiyona katılan tüm sporculara başarı diledi.

Şan, şampiyonada 51 ilden 1200'ün üzerinde sporcunun ter döktüğünü sözlerine ekledi.

21 yaş altı 60 kilogram şampiyonu Diyar Hasanoğlu, şampiyonanın çok heyecanlı geçtiğini belirterek, "Ali İrek Spor Kulübü adına dövüştüm, bugün şampiyon oldum. Ali Hoca'ya emekleri için çok teşekkür ediyorum, şampiyon olmak için çok çalıştık, çok hareket ettik. Allah'ın izniyle şampiyon olarak kürsüye çıktım. 3 hafta sonra Avrupa seçmesi var, inşallah orada da şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanırım." dedi.

