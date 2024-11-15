Ümit Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'a 1-0 Yenildi

Ümit Milli Takım Hazırlık Maçında Bulgaristan'a Yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği hazırlık maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bistritsa Stadı'nda organize edildi.

Maçın Golleri ve Detaylar

Karşılaşma, 73. dakikada Boris Dimitrov'un kaydettiği golle Bulgaristan'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Ümit Milli Takım, hazırlık dönemindeki ilk mağlubiyetini aldı.

Gelecek Maç Bilgileri

Teknik direktör Gökhan Gönül yönetimindeki Ümit Milli Takım, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım'da Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabaka, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.