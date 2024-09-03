Ümit Milli Futbol Takımı İrlanda Cumhuriyeti Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ümit Milli Takım'ın Hazırlıkları Devam Ediyor

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takım, maç öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin antrenmanına çağrılan tüm futbolcular katılım gösterdi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleri ile başladı. Taktik ve Şut Çalışmaları

Çalışma, taktik uygulamalar ve duran toplar üzerine yapılan antrenmanlarla sona erdi. Ümit Milli Takım, hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek bir antrenmanla devam edecek.