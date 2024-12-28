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Ümit Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa Şampiyonası’na Hazır

Ümit Milli Kadın Hokey Takımı, Polonya'daki Avrupa Şampiyonası için yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Madalya hedefliyorlar.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:25
Ümit Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa Şampiyonası’na Hazır

Ümit Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa'daki Başarısını Sürdürmek İstiyor

Polonya'da 10-13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Ümit Milli Kadın Hokey Takımı, yoğun bir kamp dönemi geçiriyor. Geçen yıl İsviçre'de düzenlenen Salon Hokey Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken ay-yıldızlılar, bu yıl da madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Antrenör Yakup Fırat'ın Açıklamaları

Takım antrenörü Yakup Fırat, hazırlık kampının Konya'daki Şehit Rıdvan Adam Spor Salonu'nda sürdüğünü ifade ederek, "Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. " dedi. Kampta bulunan sporcuların çoğunun önceki şampiyonada deneyim kazandığını vurgulayan Fırat, "Bu oyuncularımız, o şampiyonada üçüncü olup ülkemize madalya getirdiler. İnşallah bu yıl da Avrupa Şampiyonası'na madalya hedefiyle katılıyoruz. Turnuvadaki en iddialı takımlardan biriyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalyayla döneceğiz." şeklinde konuştu.

Alt Yapının Önemi

Fırat, Türk hokeyinin ivme kazandığını ve federasyonun alt yapıya verdiği önemin meyvelerinin alınmaya başlandığını belirtti. "Özellikle alt yapının oluşmasından sonra Türk hokeyi ivme kazandı. Ülkemizin birçok kulübünden sporcular, hokey branşına dahil oldu. Şu an milli takım havuzundan 20'nin üzerinde sporcu bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde, ilerleyen yıllarda Avrupa'da ve dünyada Türk hokeyinin ses getireceğine inanıyorum." sözlerini kullandı.

Aleyna Başbuğ'un Vurgusu

Ay-yıldızlı ekibin 21 yaşındaki oyuncusu Aleyna Başbuğ, Konya'daki kamp döneminin çok olumlu geçtiğini belirtti. Polonya'dan "elleri boş" dönmeyeceklerini vurgulayan Aleyna, "Hedefimiz ne kadar zor olursa olsun şampiyonluk" diyerek hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.

İsviçre'de Salon Hokey Avrupa Gençler Şampiyonası'nda geçen yıl bronz madalya kazanan Ümit Milli...

İsviçre'de Salon Hokey Avrupa Gençler Şampiyonası'nda geçen yıl bronz madalya kazanan Ümit Milli Kadın Hokey Takımı, Ocak'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na da madalya hedefiyle hazırlanıyor. Milliler, Polonya'da 10-13 Ocak'ta yapılacak müsabakalar öncesi hazırlık kampını Konya'daki Şehit Rıdvan Adam Spor Salonu'nda sürdürüyor.

İsviçre'de Salon Hokey Avrupa Gençler Şampiyonası'nda geçen yıl bronz madalya kazanan Ümit Milli...

İsviçre'de Salon Hokey Avrupa Gençler Şampiyonası'nda geçen yıl bronz madalya kazanan Ümit Milli Kadın Hokey Takımı, Ocak'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na da madalya hedefiyle hazırlanıyor. Milliler, Polonya'da 10-13 Ocak'ta yapılacak müsabakalar öncesi hazırlık kampını Konya'daki Şehit Rıdvan Adam Spor Salonu'nda sürdürüyor.

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