Ümit Milli Takım'da Kadro Değişikliği: Ravil Tagir'in Yerine Seyfettin Anıl Alındı

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Kadro Güncellemesi

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile mücadele edecek Ümit Milli Takımı'nda önemli bir değişiklik yapıldı.

Sakatlık Nedeniyle Kadro Değişikliği

Türkiye Futbol Federasyonu, Ravil Tagir'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldığını duyurdu. Al-Jazira kulübünde forma giyen Tagir'in yerine Seyfettin Anıl Yaşar, Çaykur Rizespor'dan kadroya dahil edildi.

Maç Programı

Ümit Milli Takım, 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile, 10 Eylül Salı günü ise Serravalle'de San Marino ile karşılaşacak.