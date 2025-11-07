Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ve Litvanya Maçları Aday Kadrosu Açıklandı

Ümit Milli Takım'ın 14 Kasım Ukrayna ve 18 Kasım Litvanya maçları için aday kadrosu ilan edildi; oyuncular 10 Kasım'da toplanacak.

Ümit Milli Takımın, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu maçları kapsamında oynayacağı karşılaşmalar için aday kadro duyuruldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te Crowne Plaza Oryapark Hotel'de toplanacak.

Milliler, 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da Ukrayna ile, 18 Kasım Salı günü ise Druskininkai'de Litvanya ile karşılaşacak.

Ukrayna maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Litvanya karşılaşması ise Druskininkai şehrinde, TSİ 19.00'da LSC Druskininkai Stadyumu'nda oynanacak.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

Aday Kadroya Davet Edilen Oyuncular

Kaleciler

Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor)

Defans

Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal SFC), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta Saha

İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet

Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

