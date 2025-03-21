Ümit Milli Takım, Kosova'yı 2-1 Yenerek Zaferle Ayrıldı

Ümit Milli Takım, Kosova'ya Karşı Galip Geldi

Ümit Milli Futbol Takımı, dün Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan GAİN Park Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Kosova'yı 2-1 mağlup etti. Maçın başlama düdüğüyle birlikte iki takım da sahada mücadeleci bir oyun sergiledi.

İlk Yarıda Goller

Ümit Milli Takım, maçta erkenden öne geçmeyi başardı. İzzet Çelik, 10. dakikada attığı golle Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. Ancak Kosova, 33. dakikada Frokaj'ın eşitlik golüyle durumu 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla kapandı.

İkinci Yarıda Penaltı Golü

İkinci yarıda, maçın kaderini değiştiren an yaşandı. Semih Kılıçsoy, 65. dakikada rakip ceza sahasında Selmonaj'ın elle müdahalesi sonucu kazanılan penaltıyı başarıyla değerlendirerek Türkiye'yi 2-1 öne geçirdi. Maç, bu skorla sonuçlandı.

Ümit Milli Takım, elde ettiği bu galibiyetle gelecek maçlar için moral kaynağı oldu.