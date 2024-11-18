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Ümit Milli Takım Sırbistan Maçına Hazır

Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Maç yarın saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda!

Yayın Tarihi: 18.11.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:20
Ümit Milli Takım Sırbistan Maçına Hazır

Ümit Milli Takım, Sırbistan Maçına Hazır

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Sırbistan ile özel maçta karşılaşacak. Takım, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, hazırlıklar Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması ile başlayarak, Sırbistan maçının taktiğine odaklanıldı. Ümit Milli Takımı, Sırbistan ile yarın saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.

Aday Kadro

Millilerin aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

  • Kaleci: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)
  • Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (Hartberg), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Emir Ortakaya (Westerlo), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş)
  • Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Emre Demir (Sakaryaspor), Emir Bars (PSV Eindhoven II), Livan Burcu (1. FC Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (Slask Wroclaw), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)
  • Forvet: Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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